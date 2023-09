Ansaldo Energia, sindacati in allarme: “Zero commesse nel 2024, la produzione green andrà a Trieste”

Genova. Nessuna nuova commessa firmata per il 2024, almeno 120mila ore di scarico per l’anno prossimo e la prospettiva di trasferire la produzione di Ansaldo Green Tech a Trieste. Sono le notizie ben poco rassicuranti riportate dai sindacati al termine dell’incontro coi vertici di Ansaldo Energia nella sede di Confindustria Genova, chiesto per fare luce sul futuro della fabbrica genovese che al momento non vede prospettive concrete di rilancio nonostante le promesse del nuovo amministratore delegato Fabrizio Fabbri. Il clima si surriscalda e per lunedì verrà convocata un’assemblea all’ingresso dello stabilimento di Campi.

“Siamo a zero commesse nuove firmate per il 2024 – ribadisce Federico Grondona, Rsu Fiom Cgil -. Abbiamo un ammanco di ore che va dalle 120mila alle 300mila ore su 700mila ore totali, un disastro. Ma la vera novità è che Ansaldo Energia è in trattativa per acquisire una parte della Wärtsilä e le produzioni del settore Green Tech che facciamo qua, cioè le microturbine, gli elettrolizzatori e le batterie, verranno trasferite a Trieste. La motivazione? Qui costano troppo”.

