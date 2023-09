Camogli: Teatro Sociale, ecco la stagione per ragazzi e famiglie: da Pippi Calzelunghe all’Odissea

Dal Teatro Sociale

Domenica 12 novembre 2023 alle 16 prende il via l’attesa stagione per i ragazzi e le famiglie del Teatro Sociale di Camogli. Si inaugura con un “superclassico” per l’infanzia, PIPPI CALZELUNGHE, dal libro di Astrid Lindgren, che a 75 anni dalla sua prima edizione non ha perso smalto e attualità, nella traduzione di Sagitta Alter e Carlotta Proietti, con la regia di Giuseppe Amato, nell’edizione realizzata da Aria Teatro, e con l’interpretazione di Maria Vittoria Barrella, Marta Marchi e Sara Rosa. Pippi vive da sola, con l’unica compagnia di un cavallo e di una scimmietta. Non va a scuola ma condivide le sue avventure con due fratelli, Tommi e Annika. La bambina dalle trecce rosse incarna il sogno di libertà dei bambini, che accolgono con spontaneità Pippi, fonte inesauribile di gioco, meraviglia e profondità di sentimenti. Pippi Calzelunghe sarà rappresentato per le scuole nella giornata di lunedì 13 novembre alle 10.30

