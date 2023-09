Carcare, eletto il nuovo direttivo del Gruppo Protezione Civile: coordinatore Mauro Suffia, ex presidente della Croce Bianca

Carcare. Mercoledì sera, presso la sala consiliare del Comune, si è svolta l’assemblea dei volontari iscritti al Gruppo Protezione Civile di Carcare. I temi trattati sono stati l’elezione del nuovo direttivo, le cui cariche erano scadute da tempo, l’inventario e la riorganizzazione di magazzino, vestiario, DPI e attrezzatura. A presiedere l’assemblea il consigliere comunale con delega alla Protezione Civile Simone Formento.

“Appena ricevuta la delega al Volontariato e Protezione Civile dal sindaco Rodolfo Mirri ho immediatamente convocato tutti i volontari di Protezione Civile Carcare – racconta – Ho trovato un gruppo di 7/8 militi oserei dire abbandonato e per questo demotivato. Innanzitutto mi sono attivato per redigere un nuovo regolamento comunale condiviso e approvato dai militi e dal consiglio comunale, in linea con le nuove direttive regionali del terzo settore. Per questo ringrazio l’ing. Bragheri dell’Ufficio Tecnico per la sua disponibilità e professionalità”.

