Genova. Un detenuto di 23 anni in carcere a Marassi per reati di resistenza e danneggiamento è stato trasferito con urgenza in ospedale, dove è arrivato in coma.

È successo venerdì all’ora di pranzo, a darne notizia l’Uilpa Polizia Penitenziaria, che ha chiarito come il 23enne fosse “un detenuto italiano ristretto in prima sezione al piano terra, tossicodipendente”. Le condizioni del giovane sarebbero gravi, e non sono chiare le cause del malore.

