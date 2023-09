Casarza: due nuovi appuntamenti e tante novità a Villa Sottanis

Dalla direzione di Villa Sottanis

Con l’inizio del nuovo anno e la riapertura della ludoteca nascono due nuovi appuntamenti per

bambini e ragazzi.

“Didattica ludica e aiuto compiti” è un servizio rivolto ai ragazzi/e dai 10 ai 14 anni di età: a partire

dal 3 ottobre tutti i martedì dalle 16:30 alle 18:30, presso una sala dedicata in biblioteca, sarà

possibile studiare insieme anche avvalendosi del metodo di didattica ludica, le tecniche del gioco

come strumento di apprendimento. Alessandra (tutor e ludologa) aiuterà i ragazzi e le ragazze a creare

un efficace metodo di studio, divertendosi.

Inserito nel progetto nazionale Nati per leggere (una rete di iniziative che dal 1999 ha l’obiettivo di

promuovere la lettura fin dalla nascita), “Il tè con le tate” è un servizio rivolto a bambini/e fino ai 6

anni di età accompagnati da un genitore: tutti i giovedì pomeriggio dalle 16:30 alle 18:30, nello

spazio della biblioteca dei piccoli in ludoteca, letture ad alta voce e percorso di sostegno alla

genitorialità. Obiettivo del progetto stimolare l’interesse per la lettura tra i più piccoli ma anche creare

un’occasione di incontro per i genitori davanti a una buona tazza di tè.



“Didattica ludica e aiuto compiti” e “Il tè con le tate” sono servizi gratuiti, rivolti a un massimo di

dieci partecipanti, con prenotazione obbligatoria al numero 349 6443726.

Ideatrice e responsabile dei progetti l’educatrice e ludologa Alessandra Carena.

Si ricorda inoltre che la ludoteca è aperta tutti i pomeriggi, dal lunedì al venerdì, dalle 16:30 alle

18:30: uno spazio dove giocare e divertirsi insieme, con numerose attività e laboratori in programma.

