Chiavari: messa in sicurezza Rupinaro, primo via libera in Consiglio. La minoranza esce.

La seduta odierna del Consiglio comunale di Chiavari si è aperta con la pratica di surroga del consigliere comunale Andrea Dagnino, che in data 19 settembre ha presentato al Presidente del Consiglio, Antonio Segalerba, al Sindaco e alla Giunta, le proprie dimissioni dovute a “problemi familiari e difficoltà lavorative”. Il consigliere Dagnino era delegato al rapporto con le associazioni sportive (delega ora da riassegnare?) e la supposta “vera” causa delle sua dimissioni era stata individuata da alcuni membri dell’opposizioni, segnatamente Giovanni Giardini (“Cambia con me”) e Nicola Orecchia (“Chiavari con te!”) in presunti dissapori intercorsi tra il consigliere e l’assessore allo Sport Gianluca Ratto sulle spese sostenute dall’amministrazione comunale per manifestazioni culturali, turistiche e sportive, nonché sulle pratiche dell’assegnazione dello Stadio Comunale e il bando per il Palazzetto dello Sport. Al posto di Dagnino subentra Giuseppe Lagomarsino, votato dalla sola maggioranza, mentre i consiglieri Bettoli, Bertani, Orecchia, Giardini e Garibaldi si sono astenuti. Lagomarsino è stato inoltre proclamato eletto membro supplente della Commissione Elettorale.

Il sindaco Federico Messuti ha illustrato il progetto definitivo degli interventi di messa in sicurezza idraulica del tratto di fondo valle del torrente Rupinaro per l’approvazione del I lotto di lavori di adeguamento, risanamento, consolidamento, ristrutturazione delle difese spondali e del ponte Castagnola comportante contestuale adozione di variante al Puc (Piano urbanistico comuanle). La pratica è conseguente alla dichiarazione di pubblica utilità e ad al successivo decreto di esproprio ai privati. “Con l’approvazione si autorizzeranno gli interventi a valle, a monte e sul ponte Castagnola e l’avvio della Conferenza dei Servizi asincrona”. A parere della consigliera Silvia Garibadi (Liberal-democratici e riformisti),”la pratica è arrivata tardi in Consilgio comunale, senza le dovute comunicazioni ai cittadini coinvolti; non sono state fino ad ora defnite le quote di partecipazione, il rischio è che l’intervento sia bloccato da cause intentate dai privati. Doveva essere meglio definito il concetto di ‘frontista’, precisate le percentuali di compartecipazione con una delibera di consiglio. Sono poco propensa ad approvare questa pratica”. Il consigliere Giardini ha chiesto: “Perchè chi deve subire le conseguenze dei lavori sono i proprietari frontisti quando il beneficio del rifacimento degli argini è l’intera città? Lo scolmatore fu scelto per un minor costo a carico della colletttività, quindi a fronte di un danno a carico dei frontisti e pur condividendo l’esigenza di mettere in sicurezza il torrente, non voterò a favore ma mi asterrò uscendo dall’aula”. Dello stesso avviso il consigliere Orecchia, che la ritiene un’opera “impostata male e basata su criteri non equi di distribuzione dell’onere a carico dei proprietari”.

