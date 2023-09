Ciangherotti a Paestum alla kermesse forzista nel giorno del compleanno di Silvio Berlusconi: “Forza Italia sarà sempre la casa dei moderati”

Albenga. Sarà presente anche il consigliere comunale e coordinatore albenganese di Forza Italia Eraldo Ciangherotti alla kermesse forzista di tre giorni – in programma a Paestum, in Campania – organizzata dal partito fondato dall’ex premier Silvio Berlusconi, scomparso il 12 giugno scorso all’età di 86 anni. In serata, previsto l’arrivo del Coordinatore provinciale di Savona Marco Melgrati.

“Come ha sottolineato il presidente Antonio Tajani – spiega Ciangherotti -, questo evento non vuole essere un ricordo nostalgico di Silvio Berlusconi, ma un’occasione per raccogliere e portare avanti l’importante eredità che ha lasciato al partito e al nostro Paese”.

