“Come è umano lui”, dal 2 ottobre a Genova le riprese del film su Villaggio: le location (e le modifiche al traffico)

Genova. Dopo i primi ciak a Roma, le riprese del film per la Rai dedicato a Paolo Villaggio arrivano anche a Genova. Dal 2 ottobre, per circa dieci giorni, sarà in Liguria la troupe di “Come è umano lui“, firmato dalla casa di produzione Oceans productions, sarà nei luoghi che meglio raccontano l’iconico attore genovese, scomparso a Roma nel 2017.

Le riprese, come detto, sono iniziate il 18 settembre a Roma. Il ruolo di Paolo Villaggio è affidato all’attore genovese Enzo Paci, che si prepara tra l’altro al debutto della seconda stagione di “Blanca”, dove interpreta il ruolo del commissario Mauro Bacigalupo. Il film è diretto da Dido Castelli e Luca Manfredi, con la collaborazione alla sceneggiatura di Elisabetta e Piero Villaggio. Le location delle riprese saranno Boccadasse, Porto Antico, Nervi e poi Rapallo e Santa Margherita, oltre ad altri ambienti privati tra Genova e il Golfo del Tigullio.

