Formazione sul digitale, ecco il programma di ottobre della Camera di commercio Riviere di Liguria

Il Pid (Punto Impresa Digitale) della Camera di Commercio Riviere di Liguria propone nel mese di ottobre una serie di appuntamenti formativi rivolti alle imprese del territorio.

Il 3 ottobre alle 14.30 in diretta streaming, in collaborazione con il Consorzio I-NEST, il Pid organizza il webinar gratuito dal titolo “Internet of Things e LoRa” per illustrare le tecnologie a supporto degli imprenditori per automatizzare e ottimizzare i processi produttivi delle aziende agricole. Programma e link per effettuare l’iscrizione (entro le ore 11 del 2 ottobre) alla pagina http://www.rivlig.camcom.gov. it/IT/Tool/Agenda/Single?id_ appointment=1184 .

