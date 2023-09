I convocati dello Spezia: venticinque in lista, c’è Cassata

Sono venticinque i convocati dello Spezia di mister Massimiliano Alvini per la partita di domani contro la Feralpisalò. Stringe i denti ed è in lista Francesco Cassata, uscito acciaccato dopo la partita di martedì contro il Brescia, mentre rispetto alla partita con il Brescia non partono con la squadra Cugnata, Serpe e il quarto portiere Plaia.

Portieri: Dragowski, Zoet, Zovko.

Difensori: Moutinho, Reca, Pietra, Muhl, Amian, Gelashvili, Nikolaou, Bertola.

Centrocampisti: Ekdal, S. Esposito, Zurkowski, Corradini, Bandinelli, Cassata, Kouda.

Attaccanti: Elia, P. Esposito, Cipot, Krollis, Moro, Antonucci, Verde.

