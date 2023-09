I Platek iniettano altri 13 milioni di euro nello Spezia

Il consiglio d’amministrazione dello Spezia Calcio porterà all’attenzione del socio unico del club una proposta di chiusura di bilancio, al 30 giugno 2023, con una perdita di 6.9 milioni di euro. E’ quanto si legge in una nota della stessa società, che arriva a poche ore dalla riunione del cda, tra la Spezia e gli Usa, che si è tenuto questo pomeriggio. Lo sbilancio è frutto del costo storico del settore sportivo, compensato solo parzialmente dalla cessione di Kiwior all’Arsenal dello scorso gennaio, che ha alleggerito un passivo che poteva essere record per la storia del club bianco.

Si tratta del terzo rosso consecutivo per Via Melara, che tuttavia può contare nuovamente sull’intervento diretto della famiglia Platek. “Anche nel corso dell’esercizio 2022/2023, è proseguito il significativo sostegno finanziario del socio unico, che si è manifestato con versamenti in conto capitale per complessivi 13.2 milioni di euro”. Si tratta della terza iniezione consecutiva di liquidità da parte degli americani, dopo quelle necessarie a coprire le perdite del 2021 (16.6 milioni) e 2022 (17.7 milioni). Complessivamente i Platek hanno finanziato lo Spezia Calcio srl con circa 47.5 milioni di euro in tre anni.

