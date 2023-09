I Platek versano nuovamente per ripianare il rosso dello Spezia Calcio

Per il terzo anno consecutivo la famiglia Platek, proprietaria al 100% di Spezia Calcio srl tramite la società Westchester South Investments con sede in Florida, effettuerà un versamento in conto capitale nelle casse del club di Via Melara per ripianare le perdite. Si tratta, secondo una prima stima, di una cifra non inferiore ai 7 milioni di euro.

L’annata dunque lascia strascichi anche dal punto dei conti, anche se attutiti dalla cessione record di Jakub Kiwior all’Arsenal. Si conferma soprattutto l’impegno dei Platek. Già nel 2021 e poi nel 2022 la famiglia newyorchese aveva messo mano al portafoglio per coprire uno sbilancio rispettivamente di 16.6 milioni di euro e 17.7 milioni di euro. L’ultimo versamento in conto capitale, dello scorso autunno, era stato di 19 milioni comprendente anche pendenze relative all’annata fiscale precedente, differite grazie alle norme varate dal governo Conte II durante la pandemia.

