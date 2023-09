Incontro in Provincia sul Rigassificatore, Arboscello (Pd): “Una vergogna escludere i Comuni di Savona e del Golfo dell’Isola”

Savona. “È l’ennesima vergogna che il Comune di Savona – uno dei comuni più interessati dall’impatto di Golar Tundra – e quelli del Golfo dell’Isola vengano esclusi dall’incontro organizzato in Provincia dal presidente Pierangelo Olivieri con il presidente Toti, per il quale sono stati convocati solo i sindaci e non i consiglieri comunali, diversamente da quanto è stato fatto per i cinque comuni direttamente interessati dalle varie procedure, per i quali saranno presenti anche i consiglieri”. Così il consigliere regionale del Partito Democratico Roberto Arboscello alla notizia dell’incontro di Toti in provincia di Savona.

“Una scelta che suona come una punizione o come la volontà di dare uno schiaffo a un intero territorio, visto che i comuni esclusi sono quelli che hanno espresso in modo trasversale tra tutte le forze politiche (anche quelle vicine a Toti), la propria contrarietà all’impianto, approvando all’unanimità un ordine del giorno”.

