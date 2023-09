La sindaca: “Impianto Groppolo non compatibile, Provincia contatti proprietà e parta conferenza servizi per copertura”

Approvata con il voto favorevole della maggioranza arcolana, che ne era proponente, e il no dell’opposizione, la mozione (consultabile integralmente QUI) sull’impianto di trattamento rifiuti della Specchia Services in località Groppolo, zona Pianazze. Un documento che, come riportato nei giorni scorsi, promuove la delocalizzazine dell’impianto nelle aree lasciate da Enel o, in subordine, la realizzazione di “interventi impiantistici , infrastrutturali e strutturali – si legge – necessari ad assicurare la messa in sicurezza impiantistica e della viabilità di accesso e/o l’eliminazione di emissioni di qualsiasi tipologia derivanti dalle proprie lavorazioni che impattano sui centri abitati insediati a meno di 200 metri dal rispettivo perimetro”, questo in virtù di adozione di relativa osservazione al Puc (che potrà essere prodotta una volta che il Piano sarà pubblicato sul Bollettino regionale) ed entro sei mesi dall’adozione stessa.

Dopo l’illustrazione del testo da parte dell’assessore Camilla Monfroni e una pausa per una capigruppo su richiesta dell’opposizione, ecco che si è dipanato il dibattito, che ha visto anche riferimenti al vicino appuntamento delle elezioni amministrative, in programma la prossima primavera, con Arcola comune più popoloso al voto nello Spezzino. “Quanto prospettato nella mozione – ha sottolineato l’assessore all’Ambiente, Salvatore Romeo – guarda a soluzioni sia per affrontare il problema nell’immediato, facendo tornare vivibile l’area, i cui residenti scontano problemi in termini di odori, rumori e viabilità, sia a lungo termine – ma non parliamo di secoli, non è un’utopia -, attraverso una ipotesi di ricollocazione nelle aree dismesse da Enel”. Sono poi intervenuti i capigruppo di Cambiamo e Alternativa per Arcola, Gino Pavero e Alessandro Navalesi, chiarendo subito il parere sfavorevole delle opposizioni nei confronti della mozione. “La montagna partorisce il topolino”, ha detto Pavero, che ha accusato: “cercate di correre ai ripari, unicamente per una mera e palese convenienza elettoralistica”. Il capogruppo arancione ha criticato altresì la proposta di intervenire formulando osservazioni al Puc (“Mi domando se è figlio vostro o di qualcun altro. Chi ha dato gli indirizzi politici ai progettisti? D’improvviso volete emendare il vostro strumento urbanistico”, ha detto) e quella della ricollocazione all’Enel “con un’osservazione al Puc attraverso la quale lo strumento urbanistico preveda per le zone dismesse dell’attività di centrale e di proprietà di Enel un incremento dei previsti indici di edificabilità per nuovi interventi. Ma non siete voi quelli dell’economia green, contrari al consumo di suolo?”. Da Pavero anche l’annuncio della presentazione di una mozione sull’impianto in occasione della prossima seduta. Quindi Navalesi, che a sua volta ha espresso perplessità sulle osservazioni al Puc e sulle soluzioni prospettate: “Al punto tre del testo si legge si impegnare il sindaco e la giunta ad avviare un accordo con l’impresa per traguardare gli obbiettivi. E’ quello che si doveva fare da subito e che comunque subito si dovrà fare, percorrendo l’unica strada che potrà condurre a un risultato nell’immediato. E’ questo che dobbiamo ai cittadini, non una mozione di difficile comprensione in cui si propongono propositi scontati ma di fatto irraggiungibili in termini utili”.

