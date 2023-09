L’istituto alberghiero di Alassio portabandiera dell’Italia alla prestigiosa fiera Conxemar in Spagna

Alassio. Una delegazione di undici studenti e tre docenti accompagnatori dell’istituto alberghiero Giancardi-Galilei-Aicardi di Alassio, accompagnati dal docente e consigliere comunale con incarico alle politiche scolastiche ed edilizia scolastica Fabio Macheda, sta per partire alla volta della Spagna per partecipare alla 24ª edizione della rinomata Conxemar, la fiera internazionale dell’acquacoltura e della filiera del pescato, che avrà luogo a Vigo (Galizia) dal 3 al 5 ottobre.

Alla vigilia della partenza c’è grande entusiasmo e soddisfazione da parte di studenti, famiglie e personale docente per questa partecipazione, che rappresenta un riconoscimento di primissimo livello. L’istituto “è stato scelto, infatti, tra moltissime scuole di tutta Italia, selezionato in base a vari parametri che ne hanno premiato l’eccellenza, specie per quanto riguarda la produzione di materie prime da parte dell’azienda agraria scolastica , poi inserite nelle lavorazioni di cucina dell’Istituto Alberghiero (Agri Ristorante).

