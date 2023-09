Oltre 300 posti di lavoro disponibili in provincia. I profili richiesti da Obi e le modalità per candidarsi

Sono oltre 300 i posti di lavoro disponibili sul territorio provinciale e pubblicati dai Centri per l’impiego della Spezia e Sarzana. E tra questi rientrano anche quelli messi sul mercato da Obi, il marchio che nel 2024 aprirà un punto vendita dedicato al fai da te nel quartiere della Pianta.

In particolare Obi Italia è alla ricerca di 15 addetti vendita, 3 addetti arredo bagno, piastrelle e pavimenti, 3 addetti al box informazioni e 3 addetti ricevimento merci, tutti con esperienza e in possesso di patente B.

Le posizioni, con i dettagli dei requisiti richiesti, sono pubblicate sul portale regionale Formazione Lavoro e sul sito di Obi Italia.

Chi fosse interessato alle diverse posizioni disponibili possono candidarsi secondo diverse modalità: direttamente sul sito di Obi, sul sito di Formazione Lavoro della Regione, inviando una email con curriculum vitae allegato specificando il profilo per cui si invia la candidatura all’indirizzo cpi.laspezia3@regione.liguria.it o ancora portando direttamente il curriculum al Centro per l’Impiego della Spezia in orario di apertura al pubblico, specificando il profilo per il quale ci si candida. Prima di candidarsi è importante controllare i requisiti richiesti.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com