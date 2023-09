Omicidio Alice Scagni, il fratello Alberto condannato a 24 anni e mezzo

Genova. E’ stato condannato a… Alberto Scagni, il 42enne che il primo maggio dello scorso anno ha ucciso la sorella Alice con 22 coltellate sotto casa, aspettando che la giovane uscisse per portar fuori il cane sotto in via Fabrizi a Quinto, dove viveva con il marito Gianluca Calzona e il loro bimbo di un anno.

A pronunciare sarà la Corte di Assiste di Genova presieduta dal giudice Massimo Cusatti. Il pm Paola Crispo aveva chiesto l’ergastolo, mentre ieri il difensore di Scagni, Alberto Caselli Lapeschi, aveva sostenuto l’insussistenza delle aggravanti e appoggiato la tesi del perito del gip Elvezio Pirfo sul vizio parziale di mente.

