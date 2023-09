Presentata stamani presso la sede Confartigianato la nuova sessione del corso per agente immobiliare organizzato da Confartigianato in collaborazione con Fiaip, (Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali). Il corso di preparazione all’esame da agente di affari in mediazione – settore immobiliare inizierà il 30 ottobre2023. Alla presentazione hanno partecipato la presidente spezzina di Fiaip, Valeria Ricci, il direttore di Confartigianato Giuseppe Menchelli, i membri del direttivo Gloriana Sobrero, Roberta Luchesini, Alessia di Martino, Dora d’Angelo, Valentina Bianchi, Gianmarco Paoletti, la coordinatrice del corso Eleonora Landi dell’Ufficio Formazione Confartigianato. Il corso fornisce conoscenze e competenze relative alla legislazione sulla disciplina della professione di mediatore, gli elementi di diritto civile, gli elementi di diritto tributario, quelli di contabilità generale e di ragioneria e gli elementi relativi all’area tecnico-professionale, oltre ad alcune informazioni di carattere socio-economico. Per partecipare al corso è necessario possedere il diploma di scuola superiore oppure il titolo equipollente conseguito all’estero con traduzione giurata dello stesso. Al termine del corso l’utente sarà abilitato a sostenere l’esame in Camera di Commercio che, in caso di esito positivo, rilascerà l’attestato di qualifica di Agente Immobiliare. Sono previste 100 ore di insegnamento, due volte la settimana, il lunedì e il mercoledì in orario pre-serale, dalle ore 17.30 alle ore 20.30, presso le sale della Confartigianato in Via Fontevivo, 19 alla Spezia. Il corso verrà attivato con un minimo di n.12 partecipanti. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Formazione Confartigianato al numero di telefono 0187286604 oppure all’indirizzo e-mail: formazione@confartigianato.laspezia.it

L’articolo Parte nuovo corso per agente immobiliare: sinergia tra Confartigianato e Fiaip per la formazione professionale proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com