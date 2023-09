Rapallo: il Genoa Club compie 55 anni e si regala una nuova sede

Dai tavoli che danno sulla centralissima Piazza Molfino spiove lo storico striscione del club. Il tempo ne ha sbiadito i colori, ma non le tinte della fede di chi alle sue spalle lavora alla buona riuscita dell’evento. Quelle restano vividissime e si vede. Anzi, si vive. Per il suo 55esimo compleanno il Genoa Club Rapallo si regala una nuova sede. Era dagli anni del mitico Bar Passatempo del mai dimenticato Rossano Arata che i genoani di questo lembo di Tigullio non avevano una casa stabile, tutta per loro. Adesso – per i soli soci – in occasione dei match l’appuntamento è in una sala interna dell’Osteria “A Ciassetta”, messa a disposizione dai titolari Laura Prampolini e Andrea Carlini. Locale genovese nell’animo, nel nome e nel menù, perché Genoa cos’è, se non un altro modo di dire Genova?

