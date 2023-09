Ritorna “La Castagnata” di Brugnato con il trekking e il primo raduno del trattore

Fervono i preparativi per il grande ritorno de “La Castagnata”, prevista per domenica 1° ottobre, con interessanti novità. Il primo raduno del trattore, organizzato da alcuni giovanissimi appassionati e la marcia “Trekking della castagnata” (con partenza fissata alle 8.30) a cura dell’Associazione “Antichi Sentieri”; nel pomeriggio la manifestazione sarà allietata dall’intrattenimento musicale del gruppo folcloristico “San Martino” di Cavanella Vara; in collaborazione con “Giunti al punto” laboratori creativi e letture per tutti i bambini a partire dalle 14. A partire dalle 12.30 pranzo con polenta al sugo e fagioli con salsicce oltre a caldarroste, castagnaccio, frittelle di castagne: in caso di maltempo ci si sposterà all’interno del salone parrocchiale. Un appuntamento ormai consueto e attesissimo per il paese, giunto alla ventesima edizione, da non perdere assolutamente.

