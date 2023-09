Un sammargheritese di 69 anni è caduto questa mattina alle 11 circa dagli scogli a protezione di piazza del Sole. Per riportarlo in sicurezza sono intervenuti i vigili del fuoco di Rapallo. Qui il medico del 118 lo ha visitato e medicato alcune ferite. poi è stato traferito in codice giallo dalla Croce Rossa al pronto soccorso di Lavagna.

