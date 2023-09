Termovalorizzatore a Cairo: per il sindaco “sì quando diminuirà l’impatto ambientale”, per la minoranza “né ora né mai“

Cairo Montenotte. Durante il consiglio comunale maggioranza e minoranza ci hanno provato, ma il tentativo di fare fronte comune sul tema del termovalorizzatore a Cairo non è riuscito. Troppo divergenti le posizioni. Da una parte il sindaco Lambertini e la sua giunta che si dicono contrari, ma allo stesso tempo aprono le porte al progetto nel caso in cui “la situazione ambientale torni a livelli accettabili”. Dall’altra invece i due gruppi di opposizione (Più Cairo e Cairo in Comune) che non vogliono il termovalorizzatore in Valbormida “né ora, né mai”.

Un punto questo che ha impedito il parlamentino cairese di arrivare ad una decisione condivisa e unanime (le due mozioni della minoranza sono state respinte dalle maggioranza con 9 voti contrari e un astenuto), come avvenuto invece a Carcare e Cosseria. Nonostante la volontà iniziale, come dichiarato dalle parti, fosse quella di trovare un accordo, “per dare un segnale forte, di un consiglio comunale unito sull’argomento”.

