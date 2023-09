Ultimi giorni per vedere “In a secret place” nei nuovi spazi di Mazì a Sarzana

Da giugno Mazì ha cambiato sede. “Abbiamo trovato una nuova casa in Via Fiasella 60/62, uno spazio bellissimo da condividere e in cui saremo felici di accogliervi con le nostre proposte di incontri, mostre e workshop. A fine agosto abbiamo ripreso la nostra attività espositiva con un’artista che nei suoi lavori indaga la natura e le sue differenti manifestazioni in stretta connessione con l’uomo. Se non avete ancora visto il nuovo spazio, ma soprattutto se volete vedere “In a Secret Place” di Dania Gennai vi aspettiamo al finissage della mostra domenica 1 ottobre ore 18.00. Un incontro per conoscere il lavoro dell’artista, un’occasione per rincontrarci di nuovo, ma anche per scoprire i prossimi eventi in programma”.

