Carrello anti-inflazione: ecco i negozi, i supermercati e le farmacie con sconti e prezzi bloccati a Genova

Genova. Si parte domani, domenica 1 ottobre. Dopo mesi di trattative, di protocolli e lettere di intenti, la misura per contenere l’inflazione che impenna soprattutto sul carrello della spesa delle famiglie italiane arriva dalla prova dei fatti, ribattezzata “carrello tricolore”.

“Sono tre mesi di sperimentazione per calmierare i prezzi dei prodotti di largo consumo. E’ un esperimento e io sono molto ottimista sui risultati”, ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. In pratica sugli scaffali dei supermercati si troveranno beni di prima necessità a prezzo calmierato come ad esempio pasta, carne, passata di pomodoro, zucchero, latte, uova, riso, sale, farina, cereali e il fantomatico olio etravergine d’oliva (uno dei prodotti che negli ultimi mesi è stato soggetto ai maggiori rincari.

» leggi tutto su www.genova24.it