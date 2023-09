Dal ‘sottoscala’ di Montepertico ad oggi: la SE.PR.IN. celebra 40 anni di storia

Quest’anno, SE.PR.IN. (Servizio Prevenzione Incendi), celebra il suo 40° anniversario, segnando quattro decenni di impegno incessante nella prevenzione incendi e nella sicurezza sul lavoro. Fondata nel 1983 da Paolo Colò, la società trova le sue radici nella professione del padre Antonio, vigile del fuoco fin dai primi anni ’60. Tutto ha inizio nel “sottoscala” di Via Montepertico, dove Paolo Colò abita e installa la prima officina di manutenzione e costruzione estintori. Oggi, SE.PR.IN. è una realtà consolidata che opera su tutto il territorio nazionale e si estende al bacino del Mediterraneo, offrendo servizi che spaziano dalla progettazione antincendio alla realizzazione di impianti, garantendo efficienza, competenza e un know-hown ineguagliabile.

Grazie alla partecipazione attiva dei figli Alessandro, Matteo e Federico e a uno staff tecnico di nuova generazione, Paolo offre con la sua Azienda servizi dedicati alla costruzione di impianti meccanici ed elettrici connessi con la sicurezza antincendio e la loro manutenzione. “Quando nel 1983 ho posto le basi per fondare SE.PR.IN. – dichiara Paolo – ambivo a raggiungere questo traguardo. Mi hanno guidato la costruzione di un’identità forte, la visione, l’impegno e la lungimiranza, elementi che tuttora mi permettono di guardare al futuro con rinnovato impegno. Oggi SE.PR.IN. è una realtà consolidata, che si avvale di collaboratori e professionisti con elevato potenziale. La ricerca e lo sviluppo continuo di strategie e metodi di lavoro innovativi sono il nostro punto di forza, principio cardine che abbiamo sempre garantito e che manterremo nel tempo. La costituzione della holding ci ha permesso di sconfinare in mercati diversificati offrendo competenza e capacità operative di alto livello. Questa mission ci permetterà di continuare a crescere e a proseguire la nostra corsa in un mercato globale sempre più esigente”.

