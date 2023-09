Dalla Francia a Roma su un calesse trainato da due asinelli: il viaggio di Charlotte e Céleste

Genova. Dalla Francia a Roma a bordo di un calesse trainato da due asinelli con l’obiettivo di poter incontrare papa Francesco. E’ l’originale viaggio intrapreso da due giovani francesi, Charlotte e Céleste, che vestiti con abiti di altri tempi, ieri hanno attraversato il centro di Genova trainati da “Cyndel” e “Balthazar”, che trainano il calesse da parecchi giorni.

I due giovani, insieme al loro pastore tedesco Taiga, stanno raccontando il loro viaggio su youtube attraverso il canale “Bunker Sauvage“. Prediligono le strade secondarie, magari sterrate ma non sempre questo è possibile, come in questi giorni visto che ieri erano nel bel mezzo del traffico genovese.

