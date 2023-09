Ex Ilva di Cornigliano, lunedì mattina assemblea dei lavoratori: probabile sciopero di 24 ore

Genova. “Saranno i lavoratori a decidere” dice il coordinare dell’Rsu Armando Palombo in vista dell’assemblea che si terrà lunedì mattina alle 7 presso la portineria dell’ex Ilva di Cornigliano, ma la situazione è tesa e sembra molto probabile che i dipendenti di Acciaierie d’Italia, già lunedì, torneranno in piazza a Genova alla luce della fumata nera del tavolo che si è tenuto a Roma giovedì.

Una situazione molto delicata perché è evidente che nessuno sciopero potrà ribaltare la situazione di stallo totale nella gestione degli ex stabilimenti Ilva, con il Governo che ha solo saputo dire che “verificherà” che Arcelor Mittal (che resta il socio di maggioranza della compagine) rispetti gli impegni sul “rilancio dell’impianto e sulla garanzia della sicurezza negli stabilimenti” (così è stato scritto nella nota del governo mentre la produzione in tutti gli stabilimenti è ai minimi termini, l’utilizzo della cassa integrazione è sempre più ampio e di investimenti non se ne sono visti, non solo per il rilancio ma nemmeno per la manutenzione ordinaria.

