Ex Savam, ad Altare cittadini in corteo per dire basta. Scotti: “Comune si è reso ostaggio di Soprintendenza”

Altare. Un centinaio di persone ha accolto questa mattina l’appello del gruppo di minoranza guidato da Giuseppe Grisolia a manifestare per le vie di Altare ad un anno dalla chiusura del paese a causa dei manufatti pericolanti dell’ex Savam.

L’appuntamento era davanti al municipio, per poi raggiungere il punto di via XXV Aprile dove la strada si interrompe dividendo così in due Altare. Da un anno, ormai, per fare poche decine di metri nello stesso abitato occorre usufruire di viabilità alternativa e impiegare molto più tempo.

» leggi tutto su www.ivg.it