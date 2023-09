Funivie, Pasa (Cgil): “L’immobilismo di Governo e Regione Liguria è inaccettabile””

Savona. “L’immobilismo di Governo e Regione Liguria su Funivie è inaccettabile”. Questo il commento di Andrea Pasa, segretario provinciale di Cgil Savona, all’indomani del rinvio dell’incontro al ministero, inizialmente previsto per mercoledì 4 ottobre.

“In 4 anni – afferma il sindacalista – la Regione non ha fatto un passo avanti sulla vertenza. Il presidente Toti a luglio nell’ultimo incontro si era impegnato a ‘costruire’ il bando per la concessione dell’infrastruttura invece nulla di tutto questo, forse è troppo impegnato ad imporre il rigassificatore nella rada di Savona e Vado Ligure? E il presidente della Provincia che, insieme ai comuni e al sindacato aveva firmato una lettera di richiesta di incontro urgente al ministero, cosa fa? Pensa al termovalorizzatore da costruire in Valbormida? Occupatevi dei temi urgenti del territorio, di questioni che sono necessarie al territorio. Un’infrastruttura strategica per l’intera provincia e al 100% ecologica”, questo l’invito di Pasa a Toti e Olivieri.

» leggi tutto su www.ivg.it