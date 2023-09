“Futuro aperto”, quando il mare cura

Si è conclusa l’estate 2023 del progetto “Futuro aperto”, e si è conclusa con una proposta educativa ideata per un piccolo gruppo di giovani pazienti della Neuropsichiatria infantile della Spezia. Grazie al progetto, al quale partecipano diversi soggetti istituzionali e associativi impegnati contro la “povertà educativa”, tra i quali la Caritas e la cooperativa “La casa sulla roccia”, i ragazzi hanno potuto partecipare ad un corso di vela alla Scuola.di mare di Santa Teresa a Lerici. Un modo diverso e importante per “curarsi” con il mare, valorizzando dunque un territorio importante come quello spezzino. In particolare, al campus di tre giorni hanno preso parte cinque adolescenti, accompagnati dagli educatori della cooperativa sociale Lindbergh: un laboratorio pilota che ha dato il via alla collaborazione tra la rete di progetto di Futuro Aperto e il reparto di Nuropsichiatria infantile di Asl 5, diretta da Franco Giovannoni.

