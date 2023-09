Il Ponente torna in piazza, migliaia in corteo: “Difendiamo il nostro territorio, ora basta servitù”

Genova. No a qualsiasi attività di cantiere sul dentino del sesto modulo del porto di Pra’ legata alla nuova diga. Anche se è tramontata l’ipotesi della costruzione dei cassoni della nuova diga al porto di Pra’ i comitati del ponente genovese sono tornati in piazza questa mattina anche perché, come ricordato di recente dal sindaco Marco Bucci, a Pra’ ci sarà comunque il cantiere, della nuova diga foranea.

E loro non ci stanno. E’ la seconda grande manifestazione unitaria di tutti i comitati del ponente dopo quella del 25 marzo che aveva portato in strada 5mila persone. Sono partiti alle 10 dalla stazione di Pra’ con un corteo diretto a Pegli.

