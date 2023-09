Inaugurata la nuova facciata dei Teatri di Sant’Agostino

Genova. È stata presentata questa sera la nuova facciata dei Teatri di Sant’Agostino, in piazza Renato Negri, dopo l’intervento di efficientamento energetico realizzato dal Comune di Genova con circa 2 milioni di euro del Pnrr – Piano nazionale di ripresa e resilienza, nell’ambito del Piano integrato Caruggi per la rigenerazione del centro storico.

L’inaugurazione ha visto tanta gente in piazza per ammirare i nuovi lavori, l’involucro edilizio, migliorato riducendo le dispersioni di calore durante i periodi freddi e aggiungendo una nuova “pelle” di facciata, per schermare l’edificio durante i periodi estivi, contribuendo così a controllare il surriscaldamento. Un grande “sipario” virtuale che si affaccia sul centro storico di Genova. All’interno i corpi illuminanti sono sostituiti con luci a tecnologia LED, riducendo il consumo energetico e migliorando la qualità della luce del teatro; sono stati poi sostituiti i generatori di calore con pompe a funzionamento elettrico, che renderanno il riscaldamento dell’edificio più sostenibile ed ecologico. L’occasione è stata anche quella per inaugurare la nuova stagione del teatro della Tosse, con uno spettacolo di danza acrobatica verticale e un brindisi aperto alla cittadinanza, curati e offerti da Fondazione Luzzati Teatro della Tosse.

» leggi tutto su www.genova24.it