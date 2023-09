La festa regionale della Lega parte dal commercio, Bordilli: “E’ patrimonio del nostro territorio”

Genova. ‘Commercio come identità patrimonio e sviluppo di un territorio’. È il tema che ha aperto ieri, in Piazza della Vittoria, a Genova, la festa regionale della Lega. Presenti l’assessore al Commercio del comune di Genova, Paola Bordilli, Guido Barbazza, presidente del Municipio VII Ponente; Angelo Guidi, presidente del Municipio III Bassa Val Bisagno; Luca Costi di Confartigianato Liguria; Massimo Giacchetta del CNA Liguria; Michele Montella, della Confcommercio Genova; Francesca Pescetto, di Confesercenti; Massimiliano Spigno, della Camera di Commercio di Genova; Alessia Barisone, delle Botteghe storiche di Confesercenti; Umberto Solferino, della Consulta Civ Confcommercio e l’imprenditore Gino Repetto quello genovese.

“Ricopro la carica di assessore al Commercio da 7 anni, e la rappresentanza che abbiamo ospitato alla Zena Fest è il segno di un grande lavoro fatto trasversalmente dalle diverse categorie” ha detto Paola Bordilli, che prosegue: “Siamo arrivati ad amministrare Genova con il Commercio che era un settore ancora poco considerato nella nostra città e ora è fondamentale per il suo sviluppo. Anche il fatto di essere andati a indicare quali attività possono aprire in una determinata zona e quali no, come per esempio nel centro storico, ha fatto sì che ci fosse più attenzione verso il tessuto commerciale del territorio. Una scelta coraggiosa, ma che si è rivelata vincente”.

