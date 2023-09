La magica fontana di Mirko e il miracolo quotidiano di Ciassa Brin

Il 1956 è un anno cruciale per la storia mondiale tanto che ancora oggi a distanza di ben sessantasette anni si ricordano gli avvenimenti che misero in apprensione l’intero pianeta: il XX Congresso del Partito comunista sovietico, la nazionalizzazione di Suez, l’invasione dell’Ungheria e l’inaugurazione della fontana di piazza Brin.

Si può obiettare che quest’ultimo avvenimento non ha la valenza degli altri ma è un dato indiscutibile che dalla sua venuta l’obelisco bitorzoluto ideato dal Mirko ha fatto girare attorno a sé tutto il microcosmo del quartiere umbertino che allora si chiamava soltanto ciassa Brin.

Infatti, già quando lo costruivano e l’avevano chiusa con una staccionata di legno per non far vedere quale maraviglia si preparasse, noi fanteti che giocavamo lì, eravamo presi da una forza misteriosa che vincendo ogni nostra resistenza ci forzava a correre attorno al recinto immaginando cavalcate furiose di cauboi e indiani cattivi. Quante volte poi ho sentito molti nei pressi della fontana affermare decisi che gli giravano!

La facile conclusione è che questa statua stele dei giorni nostri ha poteri così speciali che riesce a far ruotare ogni cosa o persona le siano prossime. Non m’invento nulla, è tutto vero. La fontana, peggio di una calamita, attira a sé con un vortice che imprime una rotazione all’asse naturale delle cose. Anche oggi dimostra il possesso di questa sua capacità centripeta. Una mattonella del pavimento, proprio sotto il fontanone, s’è mossa dalla sua posizione naturale per compiere una rotazione che l’ha spostato dalla precedente collocazione modificando così l’aspetto del puzzle. Infatti, i colori del lastrico non combaciano più.

Causa l’innata ignoranza della geometria, non saprei dire di quanti gradi sia stata la piroetta compiuta da quella tessera del mosaico che compone la piazza, ma provate un po’ a girarvi in quel modo e a restare in tale posizione contro natura per giorni, financo settimane, senza riuscire mai a tornare alla postura iniziale. Si vede chiaramente che siamo in presenza di una forza superiore, talmente eccezionale che è capace di capace di imbrigliare annullandola qualsiasi forma di resistenza.

