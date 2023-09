Nell’ambito delle celebrazioni francescane di cui parliamo in altra parte della pagina, al santuario di Gaggiola la comunità dei frati minori ha organizzato un breve ciclo di tre concerti per organo intitolati “Gaggiola in musica”. Si tratta di altrettante meditazioni musicali che intendono ricordare i sessant’anni di “vita” e di attività dell’organo Zanin, che dal 1963 si trova appunto all’interno del santuario. Questa sera alle 19, al termine della Messa vespertina, il concerto sarà tenuto dall’organista Davide Lucchi, che al santuario si occupa sempre del servizio musicale durante le celebrazioni e le funzioni religiose. Il primo concerto, l’altro sabato, è stato tenuto da Paolo Tagliaferri, mentre per il terzo ed ultimo, domenica prossima sempre alle 19, suonerà Luca Grosso. Tutti sono invitati.

L’articolo Meditazioni musicali a Gaggiola proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com