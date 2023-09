Meteo Liguria: weekend di sole e temperature superiori alla media

Liguria. Alta pressione dominante sul Mediterraneo con generali condizioni di stabilità e temperature superiori alle medie del periodo. Lo affermano le previsioni meteo del Centro Limet.

Previsioni valide per: sabato 30 settembre 2023

Cielo e Fenomeni: Soleggiato e stabile su tutta la regione dalla mattina alla sera. Velature in transito nell’arco della giornata senza conseguenze.

Venti: Deboli di direzione variabile.

Mari: Quasi calmo o poco mosso.

Temperature: In lieve calo le massime lungo le coste, in lieve aumento nelle aree interne.

costa: minime 17/21°C ; massime 24/27°C

entroterra: minime 8/16°C ; massime 23°C/29°C

