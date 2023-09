Mondiali del fungo al Cerreto, si cambia: il fulcro sarà la coscienza ambientalista

C’è fermento in Appennino per la nona edizione del Campionato mondiale del fungo che si terrà a Cerreto Laghi domenica 8 ottobre. Da un’idea di Fra’ Ranaldo, il Mondiale del fungo è organizzato dal Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano ed i Briganti di Cerreto, in collaborazione con l’associazione A passeggio nel bosco e Geoticket srl con il patrocinio del Comune di Ventasso.

Quest’anno la manifestazione vede la luce in un contesto dove la crisi ambientale è purtroppo palesemente manifesta, la qual cosa ha spinto gli organizzatori a rivederne la formula, orientandola in maniera decisa verso un indirizzo ambientale. Sarà quindi “un mondiale di svolta”: a tale riguardo saranno lasciate alle spalle le “super fungate” dei primi anni per trasformare l’evento in impegno reale di tutti gli amanti dei boschi e della raccolta dei funghi, per la salvaguardia di questi preziosissimi habitat.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com