Motociclista finisce contro guard-rail e si frattura una gamba. Trasportato in elicottero al San Martino

Nel pomeriggio odierno, intorno alle 15.50, si è verificato un incidente stradale sull’Aurelia al km 452 in prossimità di Mattarana. Un motociclista ha perso il controllo del mezzo andando a impattare contro il guard rail. Nell’episodio ha riportato verosimilmente una frattura ad una gamba e la lacerazione di un vaso degli arti inferiori. Sul posto l’automedica Delta 3 con a bordo medico e infermiere e la Croce rossa di Sesta Godano che hanno stabilizzato il paziente in attesa dell’elisoccorso di Genova Drago che lo ha poi centralizzato al nosocomio San Martino in codice rosso.

