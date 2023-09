Uno svincolo per il San Paolo come “compensazione” per il rigassificatore?

Cairo Montenotte. Uno svincolo autostradale per agevolare l’accesso all’ospedale San Paolo come opera compensativa per il rigassificatore. L’ipotesi è al vaglio in Provincia, lo ha rivelato il sindaco Paolo Lambertini durante il consiglio comunale di Cairo Montenotte, in risposta ad una mozione presentata dal gruppo Più Cairo.

Inizialmente la lista di minoranza aveva presentato la mozione chiedendo di inserire l’opera come compensazione per il rigassificatore: “La mozione risale al 2 agosto, quando ancora le informazioni sul progetto erano scarse – ha spiegato il capogruppo di Più Cairo Fulvio Briano – Alla luce di quanto appresso in seguito e della nostra assoluta contrarietà al posizionamento della nave Golar Tundra a largo di Vado Ligure, non la ripresenterei in questi termini legandola al rigassificatore”.

