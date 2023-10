A Cadimare raccolti oltre 500 chili di rifiuti con “Puliamo il mondo”

Si è svolta anche quest’anno, come ormai da tradizione, l’iniziativa “Puliamo il Mondo” organizzata da Legambiente La Spezia e Pro Loco Cadimare con il patrocinio del Comune della Spezia. Numerosi volontari, tra cui tanti bambini, stamani sono accorsi nel borgo marinaro spezzino e hanno contribuito alla rimozione di ben 500kg di rifiuti, trovati in mare e a terra tra cui reti, corde, pneumatici, un motore marino, ancore, batterie, tubi, ceste di plastica, remi, e addirittura 3 barche. Hanno contributo al successo della giornata i gruppi sub Oasi Blu e Dimensione H2O, gli allievi ONFA dell’istituto Umberto Maddalena di Cadimare, Acam Ambiente gruppo Iren (che ha tenuto un incontro didattico con i bambini presenti oggi), l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, la Società di Mutuo Soccorso di Cadimare, l’associazione Eventi Aps Cadimare, la Croce Rossa -comitato La SpeziaGli organizzatori ringraziano tutti i partner e sponsor che con il loro contributo hanno aiutato al successo dell’iniziativa.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com