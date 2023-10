Appesi nel vuoto su una gru, tre ragazzi fermati a Rivarolo

Genova. Sono saliti sulla gru del cantiere, hanno raggiunto la parte più estrema e uno di loro si è calato sul gancio mentre i compagni lo guardavano e filmavano il tutto. Questo è quello che è successo questa mattina a Rivarolo, dove mezzo quartiere è rimasto con il fiato sospeso.

L’episodio ha avuto luogo nei pressi del cantiere attivo nell’area ex Miralanza, dove da tempo è installata una gru necessaria alle lavorazioni di demolizione e ricostruzione. I ragazzi, tre come confermato dai vigili del fuoco, si sono introdotti nel cantiere e in pochi minuti hanno scalato il macchinario edile.

