Boom di funghi nei boschi della Liguria: “Tanti da aver paura”

Liguria. “Non so se li han piantati, o cosa sia successo qua. Ma c’è da aver paura“. Questo il commento, tra teatro, sboronaggine e trionfo, di un cercatore di funghi genovese, che sui social ha pubblicato il video che documenta quello che in questi giorni sta succedendo nei boschi di Genova e la Liguria: funghi, funghi a perdita d’occhio, funghi a non finire. E poi ancora funghi.

Sì perchè come da un po’ di anni a questa parte, ad ottobre l’estate si sovrappone alle prime piogge autunnali, mescolando sapientemente gli elementi chiave per la nascita e crescita di sterminate praterie di funghi: caldo e umidità. Un ciclo fecondo, quello del sole dopo la pioggia, che in questi giorni sta facendo letteralmente esplodere i boschi del nostro entroterra. Da est a ovest.

