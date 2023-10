Camogli: si è spenta Rosalia Uccello, 88 anni, commerciante storica

E’ mancata nella sua casa di via Figari a Camogli, Rosalia Uccello; avrebbe compito 89 anni a novembre. Negli anni Sessanta, con il marito Alfredo Galiani, aveva aperto un negozio di ottica, “Oculus”, in via della Repubblica che dopo otto anni, rimasta vedova, aveva gestito con competenza e passione fino alla pensione, lasciando poi l’attività al figlio Maurizio. Rosalia Uccello è stata una commerciante storica, stimata e apprezzata da quanti hanno avuto modo di conoscerla.

I funerali si svolgeranno martedì 3 alle 10 presso il santuario del Boschetto che lei frequentava abitualmente.

