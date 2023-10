Pescara. I campionati europei Master della Fidal, quest’anno, si sono svolti in Italia; per la precisione in Abruzzo.

L’evento, iniziato giovedì 21 settembre, con la cerimonia di apertura tenutasi a Pescara nella centrale piazza della Rinascita, ha vissuto quest’anno la sua ventiduesima edizione. Le gare si sono tenute in tre impianti di atletica leggera, a Pescara, Francavilla al Mare e Montesilvano, con un numero molto elevato di partecipanti, ovvero circa 4.700, dei quali 1.575 italiani.

» leggi tutto su www.ivg.it