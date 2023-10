Carpena, antica madre e quel muro dalle origini incerte

A Fossitermi, a lato della scuola elementare lungo la quale corre, c’è una stradina che porta verso la parte alta del quartiere. La viuzza è delimitata da un muretto su cui campeggia una targa, quasi un poster per dire che il tramezzo, che a occhio nudo vedi che è di fattura recente, ha storia antica in quanto costituiva la linea di confine che separava nel XIV secolo la Spezia, che allora si chiamava ancora Spedia, da Carpena. Siccome un lettore mi ha chiesto notizie sulla cosa, provo a dargli una risposta anche se su quei periodi non sono particolarmente attrezzato.

Spedia era una dipendenza di Carpena, il paesino oggi nel comune di Riccò cui la collocazione in altura dava la sicurezza che era più problematico avere in basso. L’evoluzione dei tempi, tuttavia, muta la situazione e presto il borgo sul mare prende il sopravvento sull’antica madre conquistando (1371) la supremazia sull’intero territorio. Tuttavia, una sua prima autonomia Spedia l’aveva già ottenuta diventando il 23 ottobre 1343 sede di Podesteria. Ed è a questa data che fa riferimento la targa del muro di Fossitermi che,

ricordiamolo, è quartiere di origine tutto sommato recente, datato ai primi piani casa che portarono nell’area una popolazione di immigrati da altre zone cittadine.

