Detenuto in fin di vita piantonato all’ospedale, la madre: “Non me lo fanno vedere, ho paura di non vederlo più”

Liguria. “Non me lo fanno vedere nonostante la gravità della situazione non mi è stata data l’autorizzazione perché alla domenica gli uffici del carcere sono chiusi e nessuno può farci nulla, nonostante ci sia il via libera del tribunale. Sta male, i dottori mi riferiscono che non si riesce a svegliare, e io ho paura di poterlo vedere più”. Questa è la rabbia e la disperazione della madre del ragazzo di 23 anni che venerdì scorso è stato trasferito d’urgenza dal carcere di Marassi al reparto di rianimazione del San Martino di Genova.

Le condizioni del giovane sono difficilissime: arrivato in coma, al momento i medici lo stanno assistendo cercando di rianimarlo. Tutto è successo venerdì all’ora di pranzo, e a darne notizia è stata l’Uilpa Polizia Penitenziaria, che ha chiarito come il 23enne fosse “un detenuto italiano ristretto in prima sezione al piano terra, tossicodipendente”. Le condizioni del giovane sarebbero gravi, e non sono chiare le cause del malore.

