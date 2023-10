E’ partito da Sarzana il Tour della Costa Azzurra del gruppo “Amici Porsche”

Nei giorni scorsi numerose Porsche provenienti da Toscana, Emilia Romagna, Marche, Lombardia e dal Veneto si sono date appuntamento a Sarzana come meta di partenza per il Tour della Costa Azzurra 2023. Un’iniziativa del nostro concittadino appassionato ed esperto del marchio di Stoccarda Alessandro Menconi che spesso organizza tour e manifestazioni in pista per i proprietari di queste iconiche auto. La prima meta il casinò di Monte Carlo nel Principato di Monaco dove i 40 partecipanti avevano il parcheggio riservato per l’intera giornata, a seguire Cannes, Saint-Raphael, Valbonne, l’osservatorio astronomico della Cote d’Azur e le Prealpi francesi sono state l’itinerario di queste 3 giornate nel traffico intenso della Francia. “La realizzazione di questo tour per il gruppo Amici Porsche è stato molto impegnativa – spiega Menconi – per gestire le strutture alberghiere, ristoranti e parcheggi nei minimi dettagli ha richiesto diversi mesi. Un grazie doveroso va anche al nostro sponsor Antares Grafica di Carrara che ha realizzato i gadget e gli adesivi dell’evento. Il prossimo appuntamento sarà per il 7 e 8 ottobre nel circuito di Misano Adriatico al Porsche Festival 2023”.

