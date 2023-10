Eccellenza, Cairese ancora sconfitta. Lepore: “Serve molta più attenzione dietro ed efficacia sotto porta”

Brutto K.O. per la Cairese. Dopo due vittoria, la squadra gialloblù esce sconfitta 3 a 0 dal campo dell’Angelo Baiardo. Una prestazione migliore rispetto alla sconfitta all’esordio contro l’Arenzano ma due sono i dati su c’è ancora molto da lavorare.

In primo luogo, se è vero che la Cairese ha attaccato parecchio nel primo tempo, è altrettanto vero che sono state diverse le occasioni anche per l’Angelo Baiardo, che sarebbe potuto passare in vantaggio già dopo un minuto. In seconda battuta, in tante occasioni i gialloblù sono stati imprecisi una volta giunti alla conclusione, sparando spesso alle stelle o calciando addosso ai difensori nonostante la qualità degli interpreti. Due note dolenti che ha sottolineato lo stesso mister Pierluigi Lepore.

