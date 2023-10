Il treno industriale della Valbisagno rivive grazie al progetto ‘Bisagno Express’

Genova. Sono stati presentati ieri mattina alla città i risultati di Bisagno Express, il progetto promosso da Alpim, Associazione Ligure per i Minori, capofila del partenariato composto dalle cinque scuole del territorio (IIS “Majorana-Giorgi”, IICC “Molassana-Prato”, “San Gottardo”, “Staglieno” e “Valtrebbia”), Teatro dell’Ortica e Scuola di Robotica, nell’ambito del Fondo ministeriale per lo sviluppo e coesione “Abilità al plurale”, grazie al contributo di Alfa, Agenzia regionale per il lavoro e la formazione, e del Municipio IV Media Valbisagno.

Bisagno Express è stato un progetto culturale di scoperta e valorizzazione della realtà urbana della Valbisagno che si è sviluppato nell’anno scolastico 2022/2023, (anche se i primi passi sono stati mossi nel 2019 per poi interrompersi durante il Covid) attraverso laboratori che hanno favorito la conoscenza e l’applicazione di linguaggi creativi e tecnologia innovative. Il focus del progetto era quello di rendere i giovani partecipanti protagonisti della riproduzione digitale dell’Antico tracciato del Binario Industriale Bisagno dismesso nella metà degli anni sessanta.

