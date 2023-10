Savona/Altare. Un incidente sta paralizzando il traffico sull’autostrada A6 tra Savona e Altare. Il sinistro si è verificato alle 10 e ha coinvolto tre auto. Fortunatamente non si registrano feriti.

Nel tratto si è rapidamente formata una coda in entrambe le direzioni. Sono ben 6 i km in direzione nord, mentre per chi viaggia verso mare la coda è lunga al momento 2 km.

